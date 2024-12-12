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09:17, 12 декабря 2024Из жизни

У выигравшего 33 миллиона долларов в лотерею мужчины внезапно остановилось сердце

В Бразилии мужчина выиграл 33,5 миллиона долларов в лотерею и умер через месяц
Никита Савин
Никита Савин

Фото: rafastockbr / Shutterstock / Fotodom

У жителя Бразилии, который выиграл 202 миллиона бразильских реалов (33,5 миллиона долларов США) в ноябре, внезапно остановилось сердце во время лечения зубов. Об этом сообщает новостной портал G1.

73-летний Антонио Лопес Сикейра из города Куяба, штат Мату-Гросу, выиграл огромную сумму в национальную лотерею 9 ноября. Его джекпот вошел в десятку крупнейших в истории страны. Разбогатевший игрок первым делом взялся за восстановление зубов.

Мужчина неделю посещал стоматологическую клинику, а во время последнего визита в среду, 4 декабря, у него случился сердечный приступ. Прибывшие на место врачи скорой помощи спасти его не смогли. Сикейра успел пробыть мультимиллионером меньше месяца.

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В данный момент полиция продолжает расследование и пытается выяснить, что именно послужило причиной случившегося. Клиника, где Сикейра лечил зубы, заявила о своем полном сотрудничестве со следствием. Там также сказали, что оказывают поддержку семье покойного клиента.

Как рассказал устроитель лотереи, Сикейра покупал билеты национальной лотереи каждую неделю на протяжении многих лет и каждый раз шутил, что однажды обязательно выиграет.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину и женщину из штата Флорида, которые обманом попытались получить один миллион долларов. Мошенники неумело склеили «выигрышный» лотерейный билет из двух частей.

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