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11:25, 12 декабря 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о психологической обработке солдат в ВСУ

Пленный боец Сова: в ВСУ солдат настраивают не сдаваться в плен даже ценою жизни
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Минобороны России / ТАСС

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) солдат настраивают не сдаваться в плен даже ценою жизни. Об этом сообщил пленный украинский боец Иван Сова, передает ТАСС.

По его словам, военнослужащие ВСУ перед отправлением на фронт подвергаются психологической обработке. Так, украинским бойцам рассказывают, якобы сдача в плен все равно будет стоить им жизни, поэтому следует самим подорваться на гранате или застрелиться.

Сова вместе с тем отметил, что после получения ранения сослуживцы бросили его. В результате первую медицинскую помощь украинскому солдату оказали российские военные, после чего они эвакуировали мужчину в тыл.

Ранее пленный боец ВСУ Вячеслав Грабына заявил о низком боевом духе в украинской армии. Он подчеркнул, что никто из солдат не хочет ни служить, ни воевать.

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