Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 12 декабря 2024Россия

Умер последний охранник Сталина

Е1.ru: в Екатеринбурге умер последний охранник Сталина в возрасте 100 лет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Жорж Токарев

Жорж Токарев. Кадр: Туринская телекомпания Вектор / YouTube

В Екатеринбурге в возрасте 100 лет умер Жорж Токарев, последний охранник советского вождя Иосифа Сталина. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Информацию о кончине подтвердил юрист и журналист Алексей Остапов. Токарев был почетным гражданином Екатеринбурга.

Токарев родился в Свердловске, жил с родителями на станции Шарташ. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли два его старших брата. В 1942-м Токарев закончил школу и был призван в армию. Служить его отправили в полк специального назначения.

В составе Кремлевского полка он участвовал в параде Победы в Москве в 1945 году, а после войны работал телохранителем Сталина.

До этого сообщалось, что в деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ передвинут бюст Сталина после жалоб администрации.

На представителей партии составили административный протокол по статье 19.1 «Самоуправство», поскольку они установили бюст генсека на муниципальной территории.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на обстрел аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      НАСА объяснило причину потери вертолета Ingenuity на Марсе

      Предсказано будущее новостроек в России

      Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана

      Набиуллину обвинили в спасении банков от краха

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Россиянам перечислили самые перспективные автоновинки 2025 года

      Умер последний охранник Сталина

      Россиянин получил 22 года колонии за госизмену и теракт в российском регионе

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше