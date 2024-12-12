Е1.ru: в Екатеринбурге умер последний охранник Сталина в возрасте 100 лет

В Екатеринбурге в возрасте 100 лет умер Жорж Токарев, последний охранник советского вождя Иосифа Сталина. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Информацию о кончине подтвердил юрист и журналист Алексей Остапов. Токарев был почетным гражданином Екатеринбурга.

Токарев родился в Свердловске, жил с родителями на станции Шарташ. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли два его старших брата. В 1942-м Токарев закончил школу и был призван в армию. Служить его отправили в полк специального назначения.

В составе Кремлевского полка он участвовал в параде Победы в Москве в 1945 году, а после войны работал телохранителем Сталина.

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