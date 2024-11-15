На коммунистов пожаловались из-за Сталина

В Чувашии передвинут бюст Сталина после жалоб

В деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ передвинут бюст Сталина после жалоб администрации. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на первого секретаря чувашского республиканского комитета КПРФ Александра Андреева.

По его словам, на коммунистов составили административный протокол по статье 19.1 «Самоуправство», потому что бюст установили на муниципальной территории. После этого в партии решили, что спонсор памятника перенесет его на участок возле своего дома. Андреев также рассказал, что в КПРФ предложили передать бюст на баланс администрации, однако власти от этого отказались.

Ранее в российских городах начали подниматься вопросы об увековечении памяти Сталина. Известно, что монументы планируется установить в Находке, Новосибирске и Барнауле.