В Белоруссии ответили на вопрос о планах поставок «Орешника» в страну

Планы поставок баллистических ракет средней дальности «Орешник» из России в Белоруссию знает только российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Павел Муравейко, передает БелТА.
«Об этом знает только президент России», — ответил на вопрос о планах поставок «Орешника» глава белорусского Генштаба.
Муравейко также указал на милитаризацию соседних стран и продолжающийся конфликт на Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в республике. Белорусский лидер также призвал грамотно спланировать применение ракет.