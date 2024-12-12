В Белоруссии ответили на вопрос о планах поставок «Орешника» в страну

Генштаб ВС Белоруссии: планы поставок «Орешника» из России знает только Путин

Планы поставок баллистических ракет средней дальности «Орешник» из России в Белоруссию знает только российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Павел Муравейко, передает БелТА.

«Об этом знает только президент России», — ответил на вопрос о планах поставок «Орешника» глава белорусского Генштаба.

Муравейко также указал на милитаризацию соседних стран и продолжающийся конфликт на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в республике. Белорусский лидер также призвал грамотно спланировать применение ракет.