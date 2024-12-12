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01:06, 12 декабря 2024Россия

В Госдуме раскритиковали отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от перемирия на Рождество кощунством
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников», — отметил депутат.

По словам Шеремета, это выглядит как кощунство, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.

Ранее Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Премьер Венгрии, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».

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