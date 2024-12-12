В Госдуме раскритиковали отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от перемирия на Рождество кощунством

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников», — отметил депутат.

По словам Шеремета, это выглядит как кощунство, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.

Ранее Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Премьер Венгрии, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».