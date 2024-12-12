В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Песков: приглашений Путину на инаугурацию Трампа не поступало

Приглашений российскому лидеру Владимиру Путину на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа на данный момент времени не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не направлял», — ответил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. Инаугурация Трампа состоится 20 января следующего года.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Отмечается, что команда будущего президента намерена пригласить на церемонию и других иностранных гостей.

Также Трамп сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавили давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.