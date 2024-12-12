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12:08, 12 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Песков: приглашений Путину на инаугурацию Трампа не поступало
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Приглашений российскому лидеру Владимиру Путину на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа на данный момент времени не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не направлял», — ответил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. Инаугурация Трампа состоится 20 января следующего года.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Отмечается, что команда будущего президента намерена пригласить на церемонию и других иностранных гостей.

Также Трамп сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавили давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.

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