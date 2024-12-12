В Молдавии заявили о готовности к попыткам внешнего вмешательства в выборы

В Молдавии служба безопасности заявила о предстоящем вмешательстве в выборы

В Молдавии заявили о готовности к иностранному вмешательству во время парламентских выборов в республике в 2025 году. О предстоящих попытках влияния на голосование рассказал глава службы информации и безопасности (СИБ) страны Александр Мустяцэ, передает РИА Новости.

По его словам, целью таких атак была и остается смена политического руководства Молдавии. Мустяцэ заявляет, что в отношении Молдавии с 2023 года готовились операции вмешательства во время выборов.

«Совершенно ясно, что нас ждет вмешательство в парламентские выборы 2025 года [в Молдавии]», — рассказал глава молдавской службы безопасности.

Ранее председатель молдавской парламентской группы «Победа» Василий Боля выразил иную точку зрения. По его словам, нынешние власти Молдавии используют недавно введенный режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за проблем в газовой сфере для улучшения своих позиций к парламентским выборам. Они должны пройти в 2025 году.