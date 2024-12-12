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15:19, 12 декабря 2024Экономика

В Москве упали продажи новостроек

Самолет: продажи новостроек в Москве в 2024 году снизятся на 18 %
Мария Черкасова

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Продажи новостроек в Московском регионе в 2024 году снизятся в сравнении с прошлым годом на 18 процентов, до 7,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогнозом компании «Самолет».

На фоне отмены массовой льготной ипотеки, а также изменения условий по семейной и IT-ипотеки, рынок недвижимости переживает масштабную «перестройку». Для сравнения, в 2023 году объем продаж составил 8,9 миллиона. Ожидается, что в 2025 году показатель будет еще ниже и составит 6,5 миллиона квадратных метров, что на 11 процентов ниже показателей 2024 года.

В компании при этом считают, что девелоперы, несмотря на рост себестоимости строительства, смогут удержать повышение цен в районе пяти процентов, что почти в два раза меньше официальных показателей инфляции в текущем году.

В «Самолете» также уверены, что в 2025 году спрос не перетечет на вторичный рынок даже при разнице стоимости новостроек и жилья на вторичном рынке в 10 процентов. Это связано с тем, что новостройки превосходят старый жилой фонд по своим потребительским характеристикам.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов в свою очередь ранее прогнозировал, что по итогам 2025 года объем сделок с новостройками может снизиться на 25-30 процентов, а цены на такое жилье — на 5-8 процентов.

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