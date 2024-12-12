Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:17, 12 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией

Подоляк заявил о готовности Киева начать переговорный процесс с Москвой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой.

«Переговоры в каком-либо случае могут начаться. Но лучше не использовать слово "мирные", поскольку это будут переговоры о заморозке конфликта. Давайте будем реалистами», — сказал он.

Политик подчеркнул, что не стоит ждать простого решения. Украине нужны справедливые условия мира, напомнил Подоляк.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским президентом Владимиром Путиным. Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск с территории новых регионов РФ и о нейтральном статусе республики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном, пострадали четыре бойца. Это третий удар по территории Чечни

      Уборщица несколько месяцев воровала из квартиры москвички украшения и получила штраф

      Институт Пушкина перестанет проводить экзамены для мигрантов

      Россиянка побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться»

      Будущий глава ФБР решил провести расследование против Зеленского

      70-летняя женщина столкнулась с необычной проблемой в постели

      Российские военные отбили долговременные позиции ВСУ в Курской области

      ФСБ предотвратила теракт в ДНР и задержала пособника украинской разведки

      Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий и оборудования

      Модель OnlyFans оголила грудь на футбольном матче ради бесплатных билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше