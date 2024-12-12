В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией

Подоляк заявил о готовности Киева начать переговорный процесс с Москвой

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой.

«Переговоры в каком-либо случае могут начаться. Но лучше не использовать слово "мирные", поскольку это будут переговоры о заморозке конфликта. Давайте будем реалистами», — сказал он.

Политик подчеркнул, что не стоит ждать простого решения. Украине нужны справедливые условия мира, напомнил Подоляк.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским президентом Владимиром Путиным. Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск с территории новых регионов РФ и о нейтральном статусе республики.