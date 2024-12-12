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20:59, 12 декабря 2024Наука и техника

В Польше заявили о массовой закупке дронов

Замминистра обороны Польши заявил о массовой закупке дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matthew Foster / Wikimedia

Министерство национальной обороны Польши начало массовые закупки дронов различных типов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Бейда в интервью польскому изданию Defence24.

«Заказы уже выполняются. Напомню, что сейчас польская армия благодаря заказам от Агентства по вооружению имеет все более многочисленный и расширяющийся парк беспилотных летательных аппаратов, в основном отечественного производства от WB Electronics, а также турецких Bayraktar и американских, различных классов», — сказал он, отвечая на вопрос о массовых закупках дронов.

Он подчеркнул, что польская компания WB Electronics регулярно выполняет контракты на поставку разведывательных аппаратов FlyEye и дронов-камикадзе Warmate.

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В сентябре WB Group представила модернизированную версию дрона-камикадзе Warmate, который называют конкурентом российского «Ланцета», на выставке MSPO-2024 в Польше. Аппарат несет боевую часть весом до 50 килограммов.

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