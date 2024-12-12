В России по местам жительства десяти последователей «Аллатры» прошли обыски

Силовики провели обыски по местам жительства последователей «Аллатры» в Москве

Сотрудники силовых структур провели обыски у десяти последователей украинской религиозной организации «Международное общественное движение "Аллатра"», признанного нежелательным на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, обыски прошли на территории Москвы и Московской области 11 и 12 декабря. Среди последователей «Аллатры» называют имена Шкариной С.В., Никишина О.В., Веселовой Л.С., Костина Е.А., Белозубовой Н.Ю., Петроченко М.Н., Граева В.А., Коноваловой М.В., Леоновой Е.Н. и Ганзина А.В. — по их местам жительства были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Ранее в отношении указанных лиц следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 284.1 («Финансирование деятельности нежелательной организации») УК РФ. По версии следствия, фигуранты направили около одного миллиона рублей на обеспечение деятельности секты. Денежные средства были перечислены на счет организатора «Аллатры» в России Алексеева В.В., который за период с февраля 2022 года успел собрать с российских граждан около 103 миллионов рублей.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, активисты «Аллатры» получают указания о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиции и проведения акций по дискредитации политики органов власти от украинских кураторов. Идеологи же — принуждают россиян совершать экстремистские преступления.

Деятельность международного общественного движения «Аллатра» была признана нежелательной на территории России в августе 2023 года. По заявлению Генпрокуратуры, организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, с начала специальной военной операции.