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18:44, 12 декабря 2024Экономика

В России подсчитали количество рынков

Минпромторг: с начала года количество рынков в РФ упало на шесть процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С начала 2024 года официальное количество рынков в России снизилось на шесть процентов — до 717. Об этом заявил заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Александр Лифинцев, его цитирует ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что рынки не закрылись, а вышли из-под требований законодательства. При этом снижение их числа наблюдается каждый квартал.

«Например, в начале года было 760 рынков официально в России, в следующем квартале 750, потом 739, сейчас уже 717 рынков», — подсчитал Лифинцев.

Он также добавил, что те требования для рынков, которые существуют в настоящее время, зачастую оказывается трудно выполнить.

В начале лета 2021 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов прогнозировал увеличение количества рынков. Он не исключал, что их число вырастет вдвое. Однако это будет уже иной формат, предполагающий, в частности, соответствие всем нормам санитарной безопасности.

В 2023 году власти России задумались о том, чтобы создавать в стране условия для проведения ярмарок, так как это позволит бороться с перекупщиками и обеспечивать потребителям более низкие цены.

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