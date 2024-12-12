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12:46, 12 декабря 2024Россия

В России появилась горячая линия для информирования об «отдающих в голову» ингаляторах

Роспотребнадзор запустил горячую линию для информирования об аромаингаляторах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olya Detry / Shutterstock / Fotodom

В России появилась горячая линия, через которую можно проинформировать Роспотребнадзор о продаже «отдающих в голову» аромаингаляторах. Об этом говорится в сообщении службы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Роспотребнадзоре пояснили, что данные устройства могут представлять опасность для здоровья, в особенности для беременных, детей и людей с аллергией.

«В связи с этим Роспотребнадзор призывает всех, кто столкнулся с использованием аромаингляторов для носа или обладает информацией об их реализации, обратиться по специальному номеру горячей линии, чтобы сообщить об этом. (...) На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43», — говорится в сообщении.

6 декабря стало известно, что маркетплейс Wildberries допустил снятие с продажи аромаингаляторов. Представитель компании рассказал, что площадка всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам.

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