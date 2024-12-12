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14:07, 12 декабря 2024Россия

В Совфеде назвали единственную цель участия ЕС в переговорах по Украине

Сенатор Пушков: единственная цель ЕС в переговорах по Украине — это их срыв
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Единственной целью, с которой члены Евросоюза (ЕС) готовы принять участие в переговорах по Украине, является срыв запланированного диалога. Такую причину назвал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она указала, что ЕС должен присутствовать на переговорах по урегулированию ситуации по Украине в случае, если они начнутся.

«Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны», — считает Пушков.

По его мнению, руководство Евросоюза не предпринимает никаких усилий для урегулирования ситуации, в связи с чем не может выступить посредником в диалоге Москвы и Киева. Кроме того, речь в ходе переговоров пойдет о вопросах, которые не будут касаться территории стран ЕС и их безопасности, добавил сенатор.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявляли, что Киев не готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта. При этом президент России Владимир Путин не раз указывал на готовность России к урегулированию. Глава государства в ходе приема верительных грамот у 28 вновь прибывших послов иностранных государств в ноябре подчеркивал, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом начале СВО.

ЖЗЛ
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