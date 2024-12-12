В США заявили о победе России в конфликте на истощение с Украиной

Берлетик: военно-промышленный потенциал РФ больше, чем у коллективного Запада

Россия выигрывает украинский конфликт на истощение из-за превосходства своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Конфликт на Украине выигрывает Россия, потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада», — сказал он.

По словам эксперта, западные военные находятся прямо на границе с Украиной и могут перемещать на территорию страны свои ресурсы. Он уточнил, что российский ВПК сам по себе служит сдерживающим фактором в конфликте с Украиной.

Ранее стало известно, что Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину. Уточняется, что в ней примут участие пять-восемь стран ЕС.

