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18:57, 12 декабря 2024Мир

В США заявили о победе России в конфликте на истощение с Украиной

Берлетик: военно-промышленный потенциал РФ больше, чем у коллективного Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия выигрывает украинский конфликт на истощение из-за превосходства своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Конфликт на Украине выигрывает Россия, потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада», — сказал он.

По словам эксперта, западные военные находятся прямо на границе с Украиной и могут перемещать на территорию страны свои ресурсы. Он уточнил, что российский ВПК сам по себе служит сдерживающим фактором в конфликте с Украиной.

Ранее стало известно, что Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину. Уточняется, что в ней примут участие пять-восемь стран ЕС.

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