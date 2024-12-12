Депутат Госдумы Вассерман: Российская армия возьмет весь Донбасс в 2025 году

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман спрогнозировал развитие специальной военной операции (СВО) на Украине в 2025 году. По его мнению, Российская армия возьмет под контроль весь Донбасс, пишет «Газета.Ru».

«Очевидно, Донбасс мы полностью зачистим уже в наступающем году, и тогда движение по остальным землям, оккупированным террористами, пойдет заметно быстрей и замедлится снова, только когда мы выйдем к Карпатским горам», — предположил Вассерман.

При этом парламентарий не смог назвать точных сроков взятия Донбасса под контроль России. «Сейчас они [Украина] уже перешли к террору в глубине нашей территории, причем не только путем вербовки (...) — натовцы предоставляют им все более дальнобойные средства в надежде на то, что наш народ испугается и потребует прекратить боевые действия», — порассуждал он. Вассерман заявил, что эта надежда не сбудется, однако Запад и Украина этого пока не понимают. В этой связи дать точный прогноз боевых действий невозможно.

По словам депутата, развитие боевых действий зависит от того, как быстро исчерпаются ресурсы НАТО. «По самым оптимистичным оценкам, этот запас исчерпается уже в ближайшие месяцы, а по самым пессимистичным, его хватит еще на несколько лет», — заключил Вассерман.

Ранее в Кремле назвали условие завершения СВО. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров.