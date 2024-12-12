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11:30, 12 декабря 2024Бывший СССР

ВС России заблокировали оставшуюся на кураховской ТЭС группировку ВСУ

ТАСС: ВС России фактически заблокировали ВСУ, оставшиеся на кураховской ТЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения ВС России заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшуюся на территории кураховской ТЭС, пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Как уже ранее говорилось, на территории кураховской ТЭС противник решил укрыться. Там оборудованы огневые позиции», — рассказал агентству собеседник с силовых структурах.

Отмечается, что на данный момент подразделения ВСУ безуспешно пытаются покинуть территорию станции, поскольку были в ней заблокированы.

Ранее военный эксперт Ян Гагин заявил, что ВСУ будет отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство.

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