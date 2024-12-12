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11:18, 12 декабря 2024Экономика

Стоимость доставки товаров из Китая в Россию контейнерами резко выросла

РБК: за год стоимость доставки контейнеров из Китая в Россию выросла в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В декабре стоимость фрахта контейнеров при доставке грузов из Китая в Россию выросла в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до восьми-девяти тысяч долларов за крупнотоннажный контейнер. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК.

К резкому росту ставок привели подорожание этой услуги в самом Китае, увеличение времени оборота вагона (срок между погрузками), спрос на услугу со стороны грузоотправителей и увеличение тарифной нагрузки на компании.

Данные представителей отрасли в целом подтвердили в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), хотя там говорят о росте с 5,5 тысячи долларов в декабре прошлого года до 8,6 тысячи в текущем месяце. Впрочем, с учетом падения курса российской валюты в рублевом выражении можно говорить о двукратном подорожании доставки.

Представитель ЦЦИ указывает, что цены на доставку по железной дороге взлетели еще летом. К этому привели как дефицит морского фрахта, что связано с кризисом в Красном море, так и инфраструктурные проблемы на пограничных переходах. При этом Китай увеличивает объемы перевозок в Европу, и спрос на них не снижается.

В октябре и ноябре объемы перевозки контейнеров перешли к снижению в годовом выражении, но задел прошлых месяцев позволит закончить год в плюсе. Так, в январе-ноябре они оказались на шесть процентов выше, чем годом ранее в тот же период.

Ранее сообщалось, что в ноябре РЖД провалили месячный план по погрузке, отставание составило 4,2 миллиона тонн, а по сравнению с тем же периодом прошлого года падение достигло 5,8 процента. На этом фоне в том же месяце экспорт из Китая в Россию упал в юанях на 10,5 процента.

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