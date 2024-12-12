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15:58, 12 декабря 2024Экономика

Жителей одного города попросили перестать клеить игрушечные глаза на статуи

Власти города Бенд в США попросили жителей не клеить игрушечные глаза на статуи
Александра Качан (Редактор)

Фото: Caroline Burrows / Shutterstock / Fotodom  

Власти города Бенд в американском штате Орегон попросили местных жителей перестать клеить игрушечные глаза на статуи несмотря на то, что это выглядит забавно. Об этом сообщает издание UPI.

Большие пластиковые глаза были обнаружены на восьми арт-объектах в городе. «Глаза на статуях могут заставить вас посмеяться, однако нам придется заплатить деньги, чтобы удалить их и при этом не испортить объекты», — отметили в администрации.

Представители власти добавили, что клей на игрушечных глазах может нанести вред металлическому покрытию на скульптурах. К настоящему моменту городу уже пришлось потратить более 1,5 тысячи долларов (около 155 тысяч рублей) на удаление игрушечных глаз.

Ранее клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко заступился за статую инопланетянина в Дальнегорске, которую призвал снести священник Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Васякин.

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