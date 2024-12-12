Звезда «Интернов» перенесла операцию после тяжелой травмы

Кристина Асмус рассказала, что перенесла операцию после перелома ноги

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», вышла на связь из больницы и рассказала о перенесенной после тяжелой травмы операции. Ее цитирует Telegram-канал StarHit.

По словам артистки, на восстановление после вмешательства уйдет около месяца. «Вскрыли правое колено на операционном столе. Оказалось, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала. Операционное действо длилось почти 4 часа без антракта. Еще и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита», — сказала Асмус.

Она также описала первую ночь после операции фразой «адище просто».

Ранее Кристина Асмус рассказала о тяжелой травме, полученной во время спектакля. По словам актрисы, инцидент произошел в театре, прямо по ходу спектакля, в котором она играла одну из главных ролей.