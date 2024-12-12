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15:47, 12 декабря 2024Культура

Звезда «Интернов» перенесла операцию после тяжелой травмы

Кристина Асмус рассказала, что перенесла операцию после перелома ноги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», вышла на связь из больницы и рассказала о перенесенной после тяжелой травмы операции. Ее цитирует Telegram-канал StarHit.

По словам артистки, на восстановление после вмешательства уйдет около месяца. «Вскрыли правое колено на операционном столе. Оказалось, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала. Операционное действо длилось почти 4 часа без антракта. Еще и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита», — сказала Асмус.

Она также описала первую ночь после операции фразой «адище просто».

Ранее Кристина Асмус рассказала о тяжелой травме, полученной во время спектакля. По словам актрисы, инцидент произошел в театре, прямо по ходу спектакля, в котором она играла одну из главных ролей.

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