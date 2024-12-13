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15:26, 13 декабря 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио показала лицо без макияжа

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала естественное лицо без макияжа. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 12,3 миллиона подписчиков.

43-летняя манекенщица позировала на фото в белом халате, сидя на борту самолета. Звезда собрала волосы в хвост и отказалась от косметики, демонстрируя натуральную внешность с ровным тоном кожи.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серые большие наушники. Известно, что модель вылетала из аэропорта Лос-Анджелеса.

В ноябре Амбросио показала фото в бикини. Манекенщица снялась на ночном пляже на фоне моря и луны в черном купальнике с абстрактным белым принтом, набросив на плечи вязаную шаль.

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