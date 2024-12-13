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07:43, 13 декабря 2024Экономика

Аналитики назвали главных жертв тарифной политики Трампа

ВВП США может упасть на 1,1 процента из-за пошлин на товары из Китая
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Если избранный президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, то это обернется падением американского ВВП на 1,1 процента. Об этом сообщили эксперты Института изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO). Их процитировало ТАСС.

По их мнению, особый урон будет нанесет таким сферам экономики США как сельское хозяйство и горнорудная промышленность. Объем производства в этих сегментах может упасть к 2027 году на полтора процента.

Аналитики обратили внимание, что США будет очень сложно заменить многие китайские товары собственной продукцией. Например, по состоянию на 2023 год американские производители аккумуляторов для электрокаров почти на 80 процентов зависели от компонентов, поставляемых из КНР.

Ранее появился прогноз, что тарифная политика Трампа в отношении китайских товаров может обернуться ослаблением юаня. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен предсказала американцам рост расходов из-за тарифной политики, которую обещает реализовать Трамп. Также она считает, что планы избранного президента могут свести на нет те успехи, которых добились США в борьбе с инфляцией.

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