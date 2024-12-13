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21:29, 13 декабря 2024Мир

Байру официально стал премьером Франции

Франсуа Байру официально стал премьер-министром Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Франсуа Байру

Франсуа Байру. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Мишель Барнье, исполнявший обязанности премьера Франции до назначения преемника, официально передал полномочия Франсуа Байру. Последний прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра, сообщает телеканал BFMTV.

Мишель Барнье встретил преемника на крыльце, после чего они удалились для беседы. Их общение продлилось около 25 минут. Далее бывший и нынешний премьеры выступили с совместным заявлением во дворе резиденции.

«Господин премьер-министр, дорогой Франсуа, приветствую вас. Мои первые слова, конечно, будут выражением моих личных и дружеских пожеланий... в связи с работой, которую вы и ваше правительство будете выполнять», — подчеркнул Барнье. По сообщениям телеканала, экс-премьер указал на настойчивость Байру и его стремления работать на благо Франции и Европы.

Ранее политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что во Франции ожидают, что назначенный на пост премьер-министра страны Франсуа Байру предложит продуманный проект государственного бюджета на 2025 год. Байру возглавил кабмин на фоне масштабного политического кризиса в стране. Парламент в начале декабря принял резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается остаться на посту лидера страны до конца своих полномочий в 2027 году.

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