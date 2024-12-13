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22:13, 13 декабря 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Утром 13 декабря сообщалось о попытке атаки ВСУ на Владимирскую область, которая находится на расстоянии около 220 километров от Москвы. Над регионом сбили четыре беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Авдеев, в результате попытки атаки вне жилой зоны возникли возгорания.

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