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13:31, 13 декабря 2024Наука и техника

Создан умный пластырь для контроля дыхания

Sensors: создан умный пластырь для контроля за дыханием и предупреждения ковида
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Саутгемптона (Великобритания) разработали умный пластырь, предназначенный для диагностирования проблем со здоровьем. Исследование опубликовано в журнале Sensors.

Специалисты отметили, что предупредить различные заболевания и обострения — например, сепсис и коронавирус — можно с помощью данных о дыхании пациента. Однако носимые сенсоры являются громоздкими и неудобными. Ученые изобрели умный пластырь, который может точно отслеживать частоту дыхания даже без непосредственного контакта с кожей.

Устройство имеет несколько функциональных слоев, с помощью которых может точно фиксировать едва заметные изменения в частоте дыхания. В рамках эксперимента пластырь работал с точностью до двух вдохов в минуту. Также аппарат можно подключить к беспроводной связи и передавать данные от пациента непосредственно на компьютер доктора.

Специалисты назвали умный пластырь недорогим и подходящим для массового производства. По оценке ученых, более 435 миллионов человек страдают от проблем с дыханием и сопутствующих болезней во всем мире, поэтому выпуск недорогого и эффективного медицинского прибора оправдан. Умный пластырь будут дополнительно проверять в рамках клинических испытаний.

В начале декабря специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) создали прототип беспилотного аппарата, оснащенного роботизированными конечностями. Созданные ими дроны смогли эффективно отталкиваться от земли при взлете и перешагивать через препятствия.

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