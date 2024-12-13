Десятки домов в российском городе остались без тепла

В Новосибирске 29 домов остались без тепла из-за ремонтных работ

В Новосибирске десятки жилых домов остались без тепла на день из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК) в Telegram-канале.

В ходе плановых осмотров теплосетей в российском городе были выявлены значительные дефекты, которые устранят рабочие в течение дня. Ремонт будет проводиться на двух участках и завершится только ночью. Всего без тепла на период работ останутся 29 домов.

«По улице Немировича-Данченко — до 2:00 14 декабря. В контуре отключения находятся девять многоквартирных домов. По улице Алейская — до 1:00 14 декабря. В контуре отключения — 20 многоквартирных домов», — рассказали в пресс-службе СГК. Рабочие постараются завершить ремонт раньше запланированного срока.

Ранее жильцам дома в Екатеринбурге пришлось жить без газа почти неделю.