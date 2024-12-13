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18:20, 13 декабря 2024Спорт

Федор Емельяненко перенес операцию

Бывший боец MMA Федор Емельяненко перенес операцию на плече
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко перенес операцию. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Александр Мичков.

Тренер заявил, что Емельяненко перенес операцию на плече и пока проходит процесс восстановления. «Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — добавил Мичков.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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