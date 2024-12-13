Бывший боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко перенес операцию. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Александр Мичков.
Тренер заявил, что Емельяненко перенес операцию на плече и пока проходит процесс восстановления. «Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — добавил Мичков.
5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.