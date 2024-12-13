Бывший боец MMA Федор Емельяненко перенес операцию на плече

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко перенес операцию. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Александр Мичков.

Тренер заявил, что Емельяненко перенес операцию на плече и пока проходит процесс восстановления. «Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — добавил Мичков.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.