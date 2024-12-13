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18:10, 13 декабря 2024Наука и техника

Французские колесные танки получили прицелы от советского «Сапога»

На Украине оснастили бронемашины AMX-10RC советскими прицелами ПГОК-9
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АрміяInform / Wikimedia

Переданные Украине французские колесные танки AMX-10RC начали оснащать прицелами от советского гранатомета СПГ-9, который называют «Сапогом». На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить прицел ПГОК-9, установленный возле визира штатного прибора наблюдения бронемашины. Это позволяет вести стрельбу с закрытых огневых позиций (ЗОП), которая невозможна при использовании стандартных прицельных приспособлений.

«По сути, из-за статичности линии фронта и слишком легкой брони в эпоху доминации FPV-дронов, никакой другой задачи кроме как стрельбы с ЗОП для данных бронемашин с пушкой банально нет», — отметили в публикации.

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Трехосный AMX-10RC вооружен нарезной пушкой F2 калибра 105 миллиметров и пулеметом. Бронирование легкой машины обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Орудие машины может вести огонь кумулятивными, осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

Ранее в декабре полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы Украины оснащают танки западного производства Leopard и Abrams элементами советской динамической защиты «Контакт» из-за их уязвимости.

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