Глава Старого Оскола покинул пост

Гладков: глава Старого Оскола Чесноков ушел с поста для перехода на новую работу

Глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что такое решение Чесноков принял в связи с переходом на новую работу. Подробностей глава региона не привел.

Ранее глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в начале августа, покинул свой пост из-за недостаточных контактов с населением. Как заявил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов, те чиновники, которые не хотят или не могут выполнять свою работу, должны быть заменены.