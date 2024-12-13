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23:00, 13 декабря 2024Россия

Глава Старого Оскола покинул пост

Гладков: глава Старого Оскола Чесноков ушел с поста для перехода на новую работу
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что такое решение Чесноков принял в связи с переходом на новую работу. Подробностей глава региона не привел.

Ранее глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в начале августа, покинул свой пост из-за недостаточных контактов с населением. Как заявил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов, те чиновники, которые не хотят или не могут выполнять свою работу, должны быть заменены.

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