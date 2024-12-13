Хозяин квартиры запретил жильцам мыться дольше двух минут

В Англии владелец квартиры запретил арендаторам принимать душ дольше двух минут

В Англии хозяин квартиры запретил арендаторам принимать душ дольше двух минут. Такие правила были прописаны в договоре найма жилого помещения, пишет Metro.

В документе прописано, что время на принятие душа должно быть ограничено одной-двумя минутами, как как это спомогает экономить воду, которая обходится дорого. Кроме того, владелец квартиры требует возвращаться домой не позже 23:00, чтобы не разбудить собаку, а в случае задержек — уведомлять его заранее.

В результате паре арендаторов, которая работает допоздна, приходится возвращаться в квартиру тайком. Съемщики недовольны условиями и считают их несправедливыми, учитывая, что они платят за пользование жильем и всеми услугами. Пользователи соцсетей поддержали пару и посоветовали переехать из квартиры как можно быстрее.

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