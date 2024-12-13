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19:19, 13 декабря 2024Экономика

Жителям Подмосковья разъяснили обязанности коммунальщиков

Мосжилнадзор: перерывы в подаче воды не могут длиться больше 8 часов в месяц
Виктория Клабукова

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Жителям Подмосковья разъяснили нормы коммунального обслуживания в многоквартирных домах. Какие обязанности должны соблюдать коммунальщики, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. О нормативах пишут «Вести Московского региона».

Так, к примеру, в ведомстве прояснили, как надолго допустимо отключать водоснабжение в доме. Перерывы в подаче ресурса могут длиться не больше чем 8 часов в месяц, в случае аварий без воды жильцы могут оставаться максимум 4 часа. Те же нормы действуют и в отношении водоотведения. Подачу горячей воды в течение года можно приостанавливать не дольше чем на две недели, а ее температура должна держаться в пределах 60-75 градусов.

Электричество в доме могут отключать не дольше чем на 2 часа при наличии двух источников питания. Если есть только один, то отключение допускается вплоть до суток. Отопление должно работать бесперебойно в течение отопительного сезона. Комнатная температура в соответствии с законодательством не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, в угловых комнатах не может быть холоднее плюс 20 градусов. В случае обнаружения нарушений в Мосжилнадзоре советуют связаться с местной управляющей компанией либо позвонить в Единую диспетчерскую службу по области.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате за «коммуналку». Так, если потребитель быть в отпуске или командировке дольше пяти дней, он вправе потребовать перерасчет от управляющей компании.

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