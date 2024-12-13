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15:06, 13 декабря 2024Экономика

Россиянка дважды продала квартиру и отдала выручку мошенникам

На Кубани женщина дважды продала квартиру, чтобы отдать выручку мошенникам
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

45-летняя жительница Краснодарского края, чтобы расплатиться с аферистами, сама решилась на мошенничество. Подробности приводит пресс-служба местного управления МВД.

Инцидент произошел в Кавказском районе края. Каким образом махинаторы связались с женщиной, не сообщается. По инструкции аферистов кубанка организовала сделку по продаже своей квартиры. Получив деньги от покупателя, она перевела средства на реквизиты, указанные мошенниками.

Однако этой суммы им оказалось недостаточно, и женщина решила продать жилье дважды. Выручку от второй сделки в размере 3 миллионов рублей она также направила на счет аферистов. Обманутые покупатели обратились в полицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее, связавшись с мошенниками, под суд попала 69-летняя уборщица из якутского поселка Хандыга. Пенсионерка поверила в легкий заработок на инвестициях и решила дважды продать жилплощадь ради того, чтобы вложить средства в доходное предприятие.

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