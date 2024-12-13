Кучеров набрал шесть очков за результативность в матче НХЛ

Никита Кучеров набрал шесть очков за результативность в матче НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков за результативность в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 13 декабря, и завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. Кучеров записал на свой счет один гол и пять результативных передач. Он стал первым россиянином в истории НХЛ, которому удалось провести два матча в лиге с шестью набранными очками.

«Тампа-Бэй» набрал 32 очка и находится на седьмом месте в Восточной конференции. В активе «Калгари» 33 очка, команда занимает девятую позицию в Западной конференции.

Кучеров в нынешнем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате. В его активе 14 шайб и 30 результативных передач.