Лепс назвал человека года

Певец Григорий Лепс рассказал, кого считает человеком года. Своим мнением он поделился в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон», его слова приводит РИА Новости.
Исполнитель признался, что человеком года для него является заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
Ранее Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи после его развода с женой Еленой Мартыновой. Музыкант сообщил, что намерен привести Дронова в комнату с иконами, поставить его на колени и закрыть на сутки.
В конце сентября SHAMAN объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. Позднее он заявил, что был инициатором развода.