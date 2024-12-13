Лепс назвал человека года

Певец Григорий Лепс назвал SHAMAN человеком года

Певец Григорий Лепс рассказал, кого считает человеком года. Своим мнением он поделился в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон», его слова приводит РИА Новости.

Исполнитель признался, что человеком года для него является заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи после его развода с женой Еленой Мартыновой. Музыкант сообщил, что намерен привести Дронова в комнату с иконами, поставить его на колени и закрыть на сутки.

В конце сентября SHAMAN объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. Позднее он заявил, что был инициатором развода.