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03:29, 13 декабря 2024Культура

Лепс назвал человека года

Певец Григорий Лепс назвал SHAMAN человеком года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Певец Григорий Лепс рассказал, кого считает человеком года. Своим мнением он поделился в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон», его слова приводит РИА Новости.

Исполнитель признался, что человеком года для него является заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи после его развода с женой Еленой Мартыновой. Музыкант сообщил, что намерен привести Дронова в комнату с иконами, поставить его на колени и закрыть на сутки.

В конце сентября SHAMAN объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. Позднее он заявил, что был инициатором развода.

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