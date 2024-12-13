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13:31, 13 декабря 2024Мир

Маск указал Украине на необходимость давно заключить мир

Маск: Украина давно должна была заключить мир
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Украина давно должна была заключить мир, в очередной раз свидетельствует ситуация на линии фронта. Об этом написал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«Уже давно нужно было заключить мир», — указал предприниматель. Таким образом Маск прокомментировал информацию о приближении Вооруженных сил России к Красноармейску (украинское название города — Покровск).

Ранее Маск возмутился желанием действующей администрации президента США Джо Байдена заставить Киев снизить призывной возраст в Вооруженные силы Украины до 18 лет. В частности, он задался вопросом о том, сколько еще, по мнению Вашингтона, должно пасть украинцев в боевых действиях.

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