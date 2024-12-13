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21:53, 13 декабря 2024Россия

Медведев сравнил присоединения Донбасса и Новороссии со слиянием ФРГ и ГДР

Медведев: возвращение Донбасса в РФ не более преступно, чем слияние ГДР и ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил присоединения Донбасса и Новороссии со слиянием ФРГ и ГДР. Об этом он написал в своей статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая».

«Возвращение наших земель на историческую Родину, территорий, которые были утеряны благодаря политическому недоразумению в ходе исторических катаклизмов конца 1980-х - начала 1990-х годов, не более "преступно", чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году», — заявил он.

По его словам, объединения Германии не было, поскольку власти не провели референдумы, а также не разработали общую конституцию, не создали единую армию или валюту. Медведев подчеркнул, что Восточная Германия «была поглощена соседним государством». «Мир лишь рукоплескал в ответ», — написал он.

Ранее Медведев заявил, что Запад управляет Украиной через сеть подконтрольным разведслужбам неправительственных организаций. Он подчеркнул, что подобным образом Запад реализует принцип «разделяй и властвуй», натравливая Украину на Россию.

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