МИД Турции назвал дату открытия посольства в Дамаске

Глава МИД Турции Фидан: посольство в Дамаске может начать свою работу 14 декабря

Делегация Турции 13 декабря направилась в Дамаск для начала работы посольства, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан. В интервью телеканалу NTV он также назвал вероятную дату открытия диппредставительства.

По его словам, посольство Турции в Сирии может начать свою работу в субботу, 14 декабря.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. По его словам, Анкара готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии и восстановления страны.