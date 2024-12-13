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23:40, 13 декабря 2024Мир

МИД Турции назвал дату открытия посольства в Дамаске

Глава МИД Турции Фидан: посольство в Дамаске может начать свою работу 14 декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yosri Al Jamal / Reuters

Делегация Турции 13 декабря направилась в Дамаск для начала работы посольства, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан. В интервью телеканалу NTV он также назвал вероятную дату открытия диппредставительства.

По его словам, посольство Турции в Сирии может начать свою работу в субботу, 14 декабря.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. По его словам, Анкара готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии и восстановления страны.

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