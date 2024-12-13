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05:01, 13 декабря 2024Забота о себе

Мужчины и женщины поделились способами улучшить секс

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Женщины и мужчины поделились способами, которые, по их мнению, могут улучшить секс и его завершение. Своими советами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые женщины признались, что любят, когда партнер остается внутри них после оргазма. Однако людей, пользующейся барьерной контрацепцией, в комментариях предупредили об опасности этой привычки — презерватив может соскользнуть.

Люблю крепко обнять его и чувствовать, как пенис становится мягче внутри

sirendoescosplayпользовательница Reddit

Многие рассказали, что улучшить ощущение им помогает забота о себе и о партнере после секса.

Принять хороший душ, выпить холодную газировку, поесть охлажденных фруктов: свеженарезанный арбуз, зеленый виноград или клубнику

Foxdawgпользователь Reddit

Можно принять вместе чувственный душ или ванну и зайти на второй раунд в воде

Obvious-Proposal-152пользователь Reddit
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Некоторые же рассказали, что сделать впечатления более яркими им помогали внешние обстоятельства.

Мы с моим парнем занимались сексом несколько лет назад во время очень сильного ливня. Наша кровать стояла у двух окон, и мы вместе достигли оргазма, когда прогремел сильнейший гром, который сотряс нашу спальню. По сей день, несколько лет спустя, я все еще думаю о том, как это было здорово

xe36nпользовательница Reddit

Ранее люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Некоторые пользователи в качестве плюса отметили то, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений.

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