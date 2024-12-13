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13:02, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украину на фоне массированной ракетной атаки прибыла делегация из США

В Киев на встречу с представителями ОПК прибыла делегация из США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Киев на фоне массированной ракетной атаки на встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) прибыла делегация из США. Об этом сообщает в Telegram посольство США на Украине.

«Рада приветствовать посла Нейта Фика и Дуга Бека, директора Оборонного инновационного подразделения, в Киеве — даже во время воздушной тревоги», — приводятся в публикации слова посла США на Украине Бриджит Бринк.

Она добавила, что американская делегация намерена обсудить опыт, полученный украинскими военными на поле боя.

Ранее Бринк заявила об атаке ВС России на критические объекты Украины. По ее словам, атакованы были не только объекты энергетики, но и транспортные сети и другие инфраструктурные объекты.

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