На Украину на фоне массированной ракетной атаки прибыла делегация из США

В Киев на встречу с представителями ОПК прибыла делегация из США

В Киев на фоне массированной ракетной атаки на встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) прибыла делегация из США. Об этом сообщает в Telegram посольство США на Украине.

«Рада приветствовать посла Нейта Фика и Дуга Бека, директора Оборонного инновационного подразделения, в Киеве — даже во время воздушной тревоги», — приводятся в публикации слова посла США на Украине Бриджит Бринк.

Она добавила, что американская делегация намерена обсудить опыт, полученный украинскими военными на поле боя.

Ранее Бринк заявила об атаке ВС России на критические объекты Украины. По ее словам, атакованы были не только объекты энергетики, но и транспортные сети и другие инфраструктурные объекты.