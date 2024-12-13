RS: Зеленскому придется просить новые кредиты у европейских союзников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется просить новые кредиты у европейских союзников. Возможную проблему украинского лидера назвали журналисты западного издания Responsible Statecraft (RS).

Авторы публикации подчеркнули, что выдача Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов предусматривает тот факт, что Киев должен вернуть средства в случае отсутствия доходов от замороженных российских активов или военных репараций. Журналисты добавили, что Украина уже лишилась доступа к новым кредитам международных инвесторов из-за понижения рейтинга до уровня дефолта в июле.

«Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой», — отмечается в материале.

Обозреватели также выразили мнение, что Европа и США ставят себя в опасное положение из-за выдачи Киеву кредитов, которые Украина не способна погасить самостоятельно, при том что погашение долгов из замороженных российских активов может вскоре прекратиться.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.