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01:59, 13 декабря 2024Забота о себе

Назван идеальный завтрак для снижения уровня сахара в крови

Диетолог Абдула: завтрак с яйцами и кашей поможет снизить уровень сахара в крови
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Enrico Mantegazza / Unsplash

Чтобы снизить уровень сахара в крови необходимо минимизировать или вовсе исключить из рациона продукты с добавленным сахаром, а также рафинированные углеводы, рассказала диетолог Сара Абдула. Идеальные для этого блюда, которые можно есть на завтрак, она назвала в комментарии GBNews.

По словам специалистки, снизить уровень сахара в крови можно, если есть на завтрак яйца, кашу и арахисовое масло вместе с зерновым хлебом. «Яйца низкокалорийны и богаты белком, который помогает замедлить усвоение глюкозы. Желток содержит антиоксиданты и питательные вещества, полезные для здоровья. К тому же яйца — отличный выбор для тех, кто хочет похудеть», — отметила диетолог.

Также нормализовать уровень сахара в крови помогает овсяная каша, так как она содержит растворимую клетчатку. Если добавить в блюдо тыкву, то она станет еще полезнее, заверила Абдула

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Арахисовое масло содержит полезные жиры, которые помогают замедлить выброс сахара в кровь, добавила диетолог. Однако она уточнила, что нужно выбирать арахисовое масло, которое не содержит сахара, а есть еще лучше всего с хлебом, в состав которого входят зерна нескольких видов.

Ранее фармацевт Аббас Канани назвал овощ для снижения риска инфаркта и инсульта. Эксперт посоветовал разнообразить рацион бамией.

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