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14:06, 13 декабря 2024Экономика

Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

Россельхознадзор подтвердил претензии к сыру белорусской компании «Молочный мир»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Исследование сыра белорусского производителя «Молочный мир» при его ввозе в Россию продолжается из-за ранее выявленного несоответствия нормам безопасности. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы Россельхознадзора сообщает ТАСС.

Таким образом ведомство подтвердило свои претензии к продукции щучинского филиала компании, напомнив, что в одной из проб фасованного сыра «Королевский» с ароматом топленого молока и массовой долей жира 45 процентов найдена кишечная палочка.

Накануне Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию о кишечной палочке в белорусском сыре. Чиновники обвинили тех, кто распространяет такие сообщения, в фейках и дискредитации, хотя и не упомянули о том, кто является источником информации.

Однако в заявлении на сайте самой компании наименование российского ведомства указано. При этом утверждалось, что сведения Россельхознадзора не соответствуют действительности, а «Молочный мир» готовит обращение в компетентные органы.

С начала года в Россию ввезено 10,9 тысяч тонн сыра производства «Молочного мира». О выявленных проблемах Россельхознадзор проинформировал департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии.

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