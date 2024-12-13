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14:01, 13 декабря 2024Мир

Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

Дробницкий допустил вероятность госпереворота в Венесуэле по желанию США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Венесуэла может стать новой целью для внешнего вмешательства и попыток смены власти. Как утверждает экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов, президент Николас Мадуро должен передать власть указанному Вашингтоном человеку уже 10 января. Вероятность переворота в латиноамериканской стране оценил в беседе с «Царьградом» политолог Дмитрий Дробницкий.

Эксперт полагает, что вероятность таких событий особенно выросла после свержения Башара Асада в Сирии, где бандформирования, которые координируют страны НАТО, захватили власть. Он отметил, что успех в Сирии вдохновил американских политиков: «Сейчас на фоне падения Асада у очень многих горячих голов в Вашингтоне может возникнуть ощущение, что очень многие режимы, как они их называют, диктаторские, на самом деле, трухлявые. Мол, ткни, и все посыплется».

Политолог напомнил, что предыдущая попытка США свергнуть Мадуро провалилась, в основном, из-за просчетов экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тогда венесуэльская армия осталась верна действующему президенту, и Хуану Гуайдо не удалось захватить власть. Сегодня положение Мадуро остается неопределенным, отметил Дробницкий, экономическая ситуация в стране тяжелая, и насколько устойчиво правительство, пока неизвестно.

Дробницкий также обратил внимание на реакцию администрации президента США Джо Байдена на события в Сирии. Он считает, что в Вашингтоне сейчас действуют импульсивно. Причем сама администрация к этому руку не приложила.

По словам эксперта, в США нет единого плана по Венесуэле. Решения принимаются скорее на инстинктивном уровне, исходя из желания отдельных лиц сохранить свои позиции в правящих кругах.

«Сейчас головокружение от успехов есть, причем от успехов не своих. Видно насквозь, что это вот такая ситуация. Может быть, у них есть какая-то информация, что там есть серьезные проблемы, которые можно использовать. Но то, что там сейчас люди сильно более квалифицированные, чем Джон Болтон, — я бы на это не ставил», — заключил Дробницкий.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

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