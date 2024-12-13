Премьер Армении Пашинян прилетел в Москву

Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву на заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает в Telegram агентство Armenpress.

На опубликованных кадрах виден представительский борт из Армении, заходящий на посадку. Затем на видео показана встреча армянского лидера российской делегацией. Пашинян спускается по трапу и здоровается с чиновниками и военными.

Заседание совета пройдет в Москве 13 декабря. На встрече главы правительств стран Союза обсудят вопросы энергетики, промышленности и развития электронной торговли.

Ранее Никол Пашинян заявил, что отказ Армении от границ Советского Союза означает отказ от суверенитета и государственности. По его словам, нынешние границы Армении были сформированы в СССР и в таких границах страну признали в мире.