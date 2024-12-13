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09:44, 13 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян сообщил о своем вылете в Москву

Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС. Об этом глава кабмина сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вылетели в Москву», — написал Пашинян. Он также прикрепил к сообщению видео из самолета.

Премьер-министр Армении направился в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета при ЕАЭС. В нем примут участие главы правительств пяти стран-участниц объединения. Совет собирается не реже двух раз в год.

Ранее Никол Пашинян заявил, что отказ Армении от границ Советского Союза означает отказ от суверенитета и государственности. По его словам, нынешние границы Армении были сформированы в СССР и в таких границах страну признали в мире.

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