Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Нетаньяху в обращении к народу Ирана: Израиль хочет мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ирана заявил, что жители его страны хотят мира со всеми, кто хочет мира с ними. Видеообращение израильского премьера доступно в его Telegram-канале.

«Израиль хочет мира. Мы хотим мира со всеми, кто действительно хочет мира с нами», — отметил Нетаньяху.

По словам политика, сегодняшние события на Ближнем Востоке — это цепная реакция от разгрома радикального палестинского движения ХАМАС, уничтожения ливанского шиитского движения «Хезболла», ликвидации генсека движения Хасана Насраллы и ударов по «оси террора иранского режима».

Генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы не стало в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября.