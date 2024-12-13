Путин оценил выступление россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Президент России Владимир Путин оценил выступление отечественных пловцов на чемпионате мира на короткой воде 2024 года в Будапеште. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Глава государства поздравил атлетов с завоеванными медалями и назвал их результаты блестящими. «B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — заявил Путин.
Ранее федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), в котором возмутились решением организации допустить до турнира в Будапеште россиян. Об этом сообщил глава Федерации плавания Норвегии Като Братбакк.
Россияне выступают на турнире, который завершится 15 декабря, в нейтральном статусе. На данный момент в активе сборной страны две золотые и одна серебряная награды, в медальном зачете Россия находится на четвертом месте.