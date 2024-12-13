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11:27, 13 декабря 2024Спорт

Путин оценил выступление россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Путин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по плаванию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил выступление отечественных пловцов на чемпионате мира на короткой воде 2024 года в Будапеште. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства поздравил атлетов с завоеванными медалями и назвал их результаты блестящими. «B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — заявил Путин.

Ранее федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), в котором возмутились решением организации допустить до турнира в Будапеште россиян. Об этом сообщил глава Федерации плавания Норвегии Като Братбакк.

Россияне выступают на турнире, который завершится 15 декабря, в нейтральном статусе. На данный момент в активе сборной страны две золотые и одна серебряная награды, в медальном зачете Россия находится на четвертом месте.

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