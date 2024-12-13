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10:58, 13 декабря 2024Спорт

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии возмутились решением о допуске россиян к ЧМ

В Скандинавии и Балтии возмутились решением о допуске россиян к ЧМ по плаванию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), в котором возмутились решением организации допустить до чемпионата мира на короткой воде 2025 года российских спортсменов. Об этом TV2 сообщил глава Федерации плавания Норвегии Като Братбакк.

Функционер подчеркнул, что содержание письма будет опубликовано после того, как организация на него ответит. «Большая группа россиян, которые плавают в командах, поддерживаемых военными и полицией, теперь считаются так называемыми "нейтральными спортсменами"», — заявил Като Братбакк.

Он отметил, что новые правила допуска атлетов World Aquatics приняла без ведома федераций-членов организации. «Мы узнали об этом только неделю спустя из интернета. Мы относимся к этому крайне критически», — заявил норвежец.

С 10 по 15 декабря в Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе. В ноябре World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян.

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