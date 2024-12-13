Раскрыта роль Лаврова в спасении Асада

Reuters: Лавров сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность Асаду

Глава МИД России Сергей Лавров сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность президенту Сирии Башару Асаду и провести его эвакуацию из страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Один из западных источников в сфере безопасности заявил, что [глава МИД России Сергей] Лавров сделал "все возможное", чтобы обеспечить безопасный отъезд Асада», — отмечается в материале агентства.

В частности, согласно материалу в ходе переговоров в Дохе Лавров добился от Турции и Катара гарантий безопасности Асаду и они взяли на себя обязательства повлиять на вооруженные группировки, чтобы обеспечить спокойную эвакуацию.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли три человека вместо девяти.