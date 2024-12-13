Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 13 декабря 2024Мир

Раскрыта роль Лаврова в спасении Асада

Reuters: Лавров сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность Асаду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Эдуард Песов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность президенту Сирии Башару Асаду и провести его эвакуацию из страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Один из западных источников в сфере безопасности заявил, что [глава МИД России Сергей] Лавров сделал "все возможное", чтобы обеспечить безопасный отъезд Асада», — отмечается в материале агентства.

В частности, согласно материалу в ходе переговоров в Дохе Лавров добился от Турции и Катара гарантий безопасности Асаду и они взяли на себя обязательства повлиять на вооруженные группировки, чтобы обеспечить спокойную эвакуацию.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли три человека вместо девяти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Некоторые банкоматы Т-банка перестанут принимать карты западных платежных систем

      Лепс вступил в политическую партию

      Бывшая жена Моргенштерна показала внешность без макияжа

      В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

      В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

      Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

      Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

      Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

      Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше